Онопко готов сменить Черчесова в сборной России

Экс-тренер московского ЦСКА Виктор Онопко заявил о готовности сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной сборной России. Об этом рапортует РБК-Спорт.

«Готов ли я возглавить сборную? Конечно, с удовольствием», - сказал специалист.

Напомним, что под руководством Черчесова сборная России заняла последнюю строчку в своей группе, потеряв шансы на продолжение борьбы.

В первом туре россияне уступили Бельгии (0:3), далее минимально обыграли Финляндию (1:0), а завершили свое выступление на чемпионате Европы разгромом от Дании (1:4).

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