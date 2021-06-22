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Онопко готов сменить Черчесова в сборной России

22 Июня 2021, 09:14,

Экс-тренер московского ЦСКА Виктор Онопко заявил о готовности сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной сборной России. Об этом рапортует РБК-Спорт.

«Готов ли я возглавить сборную? Конечно, с удовольствием», - сказал специалист.

Напомним, что под руководством Черчесова сборная России заняла последнюю строчку в своей группе, потеряв шансы на продолжение борьбы.

В первом туре россияне уступили Бельгии (0:3), далее минимально обыграли Финляндию (1:0), а завершили свое выступление на чемпионате Европы разгромом от Дании (1:4).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Виктор Онопко
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