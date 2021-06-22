Андронов: Объяснить такое судейство в пользу России - невозможно

Бывший пресс-атташе сборной России, комментатор Алексей Андронов считает, что сборная России снова выдала «еще более бездарный вылет», чем в 2012 году после матча с греками, и называет даты - «2014. 2016. 2021».

Также Алексей Андронов отдельно выделил работу «безобразного французского арбитра. Надеюсь, ему отдали квартиру Депардье в Мордовии». Только так комментатор может оправдать действия судьи на поле, считая, что он свистел в пользу России. Главным неочевидным его решением - был пенальти в ворота датчан, реализованный Артёмом Дзюбой.

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