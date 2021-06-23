Чем запомнилась сборная России на Евро 2020

Сборная России ожидаемо вылетела с чемпионата Европы – вряд ли кто-то, кроме преданных болельщиков, ожидал от подопечных Черчесова чуда. С таким подходом к делу выше головы прыгнуть не удалось – россияне смотрелись инертно и вальяжно, отбывая номер на поле в игре с более квалифицированными датчанами. Пожалуй, только некоторые отрезки матча с Финляндией можно занести в актив. Россияне не могут совладать с эмоциями на втором чемпионате Европы подряд – 5 лет назад «трёхцветные» ещё сильнее кольнули россиян в самое сердце. Больно и обидно наблюдать не за примитивным футболом в исполнении футболистов, а за плачущими гражданами великой державы на трибунах.

Главное разочарование

Игрокам уже досталось слишком много, поэтому стоит сместить вектор негодования в сторону главного виновника проблем – Станислав Саламович Черчесов должен подать в отставку в ближайшее время. Не слишком понятна его дикая любовь к Дзюбе – в обойме Черчесова есть Соболев, проведший сильный сезон на клубном уровне в составе «Спартака», да и Антон Заболотный ничуть не хуже цепляется за мячи на «втором этаже». Многие эксперты пишут о характере Дзюбы, но те же Зобнин, Оздоев и Джикия смотрелись гораздо симпатичнее с позиции вожаков. Черчесов позволил сыграть в ключевом поединке Кузяеву, который давненько не показывает лучший футбол, Кудряшову, только-только восстановившемуся после травмы, и Мухину, хотя 10 приличных весенних матчей Максима в составе «Локомотива» не делают из него игрока национальной сборной. Тренерских просчётов уйма, но Черчесов назвал игру с датчанами «лучшей на турнире». В каких аспектах? Два удара в створ, полная безыдейность в атаке и частые ошибки игроков, находящихся под давлением, – это хорошо?

Кто из запасных мог бы усилить сборную России?

Первый кандидат – Денис Черышев. Россиянин – гениальный футболист с чарующей техникой. За его игрой в Примере приятно наблюдать, но жуткие травмы бьют по количеству игровой практики одного из самых тактически гибких игроков российской сборной. Черышев вышел на поле в игре с бельгийцами, заменив Кузяева, но затем Черчесову не понравилось отношение Дениса к делу, и хавбек «Валенсии» отправился на отдых. Второй претендент на место в сборной – Роман Евгеньев. Защитник «Динамо» провёл внушительный сезон в стане «бело-голубых» в РПЛ, и его присутствие на скамейке удивило. Черчесов решил сделать ставку на проверенных бойцов, но рослого Романа, действующего в воздушном пространстве лучше многих, он ни разу не выпустил. А жаль – Евгеньев в «Динамо» крайне редко ошибается позиционно и почти не «привозит» опасные моменты. Наконец, не слишком понятна миссия Ионова в составе сборной – Алексей был важным звеном «Ростова» и «Краснодара» в сезоне 2020/21, набрав по системе «гол+пас» 10 очков, но Черчесов сделал из Ионова рядового зрителя.

Черчесов применял разные тактики, но они не сработали

В одном надо отдать должное Черчесову – он не боялся менять тактическую расстановку. Но всё же стоило дать шанс Головину в центре нападения – столь резкой смены позиции никто не ждал бы от Александра, а его техническая подкованность сыграла бы злую шутку с обороной датчан. Дзюба себя изжил – он регулярно сдаёт позиции в важных матчах, а Головин – ключевое звено «Монако», заскочившего в еврокубки по итогам прошлого сезона. Кутепов выступал в роли форварда, защитник «Ливерпуля» Кокер действовал на острие в 2016 году, а Сутормин был продуктивен в обороне «Зенита». Почему-то Станислав Саламович пошёл по лёгкому пути, не проведя ни одного серьёзного эксперимента (присутствие Баринова в центре защиты – вынужденная мера). К слову, антропометрические данные того же Евгеньева можно было использовать в центре нападения – мощный защитник исполнил бы роль «target man» (столб, выражаясь футбольной терминологией). Все тренеры тактически переиграли Черчесова – даже Маркку Канерва, который на пресс-конференции акцентировал внимание на недопустимых приёмах Дзюбы.

Лучший матч

Отдельную игру выделить сложно. Пожалуй, только 15 минут в игре со сборной Финляндии можно занести в актив российской сборной. В матче с бельгийцами россияне ходили по полю пешком, равно как и в стартовые 20 минут в поединке со сборной Дании. Евро-2020 стоит скорее забыть, вынести урок на будущее и побеждать на чемпионате мира в Катаре. Если рассматривать игры сквозь призму голой статистики, то, конечно, встреча с «суоми» автоматически выносится за скобки – россияне сыграли без пропущенных голов (огромное спасибо Игорю Дивееву за персональную нейтрализацию Пукки и Похьянпало) и одержали важную победу. Гораздо приятнее пересматривать гол Алексея Миранчука в ворота финнов, хотя он не показал и 50% собственных умений – россиянин, нестандартно мыслящий в «Аталанте», предстал безынициативным звеном на Евро-2020.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ