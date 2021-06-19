Известен главный судья матча Россия - Дания

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19 Июня 2021, 12:27,
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Назначена судейская бригада на поединок третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании. Об этом рапортует пресс-служба УЕФА.
Главным рефери встречи утвержден француз Клеман Тюрпен. Ассистенты - Сириль Гренгор и Николя Дано. Запасной арбитр - Сандро Шерер.
Поединок состоится в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
После двух туров подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в турнирной таблице. Дания располагается на последней позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Дании, Клеман Тюрпен