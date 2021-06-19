Известен главный судья матча Россия - Дания

Назначена судейская бригада на поединок третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании. Об этом рапортует пресс-служба УЕФА.

Главным рефери встречи утвержден француз Клеман Тюрпен. Ассистенты - Сириль Гренгор и Николя Дано. Запасной арбитр - Сандро Шерер.

Поединок состоится в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

После двух туров подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в турнирной таблице. Дания располагается на последней позиции.

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