Быстров: «Если берём результат, то это отставка Черчесова»

Экс-футболист московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением насчет возможного увольнения Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.

«Если берем результат, то это отставка. Рассчитывали на выход из группы. Нам пыль в глаза бросали, что игра придет. Но как показала игра, мы заслуженно заняли четвертое место», - поведал Владимир в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вчера, 21 июня, сборная России провела поединок против Дании в Копенгагене. Встреча завершилась разгромным поражением со счетом 1:4.

Благодаря победе датская команда заняла второе место и пробилась в плей-офф турнира, а россияне финишировали на последней позиции в квартете B.

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