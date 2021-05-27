Здесь ставил рекорд Майкл Джексон: чем известен стадион «Паркен» в Копенгагене

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает серию материалов о стадионах, которые летом примут матчи чемпионата Европы. На очереди – стадион «Паркен» в Копенгагене, где один из матчей группового этапа проведёт сборная России.

Копенгаген

Дания ранее никогда не принимала чемпионаты Европы и мира, поэтому формат с проведением Евро-2020 в разных городах континента не мог не обрадовать эту страну. Копенгаген стал одним из принимающих городов турнира и сможет прочувствовать особенную атмосферу Евро, хотя пандемия коронавируса, конечно, сделает футбольный праздник менее ярким.

Копенгаген является столицей Дании и одним из крупнейших финансовых центров Северной Европы. Это безумно красивый город, куда во времена до пандемии очень любили приезжать туристы. Большое количество дворцов и замков, множество музеев, старейший университет, основанный в XV веке и многое другое – в Копенгагене есть чем полюбоваться. Для туристов минусом могут стать цены. Исследования говорят о том, что Копенгаген входит в число самых дорогих городов в мире.

В двух последних сезонах чемпионами Дании становились «Мидтьюлланн» и «Брондбю», но самым известным клубом страны остаётся столичный «Копенгаген». Каких-то больших побед на европейской арене у «львов» не было. Пожалуй, четвертьфинал Лиги Европы в сезоне 2019/2020 является самым большим достижением «Копенгагена» в еврокубках. Команда тогда смогла навязать борьбу «Манчестер Юнайтед», уступив лишь в экстра-тайме. Также можно вспомнить сезон 2010/2011, когда «Копенгаген» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, опередив в группе казанский «Рубин». Впрочем, в 1/8 финала сильнейшего клубного турнира датчане уступили «Челси».

«Паркен»

Стадион «Паркен» был открыт в 1992 году. Строительство нового стадиона после сноса старого заняло два года. Инвестиции обеспечила компания Baltica Finans, которая тогда получала гарантии проведения на новом стадионе всех домашних игр сборной Дании на протяжении 15 лет. В матче открытия арены датчане проиграли Германии со счётом 1:2. В настоящее время датская национальная команда продолжает активно использовать «Паркен», хотя и не всегда.

Нельзя сказать, что «Паркен» слишком уж вместителен. Максимально стадион способен принять чуть более 38 тысяч болельщиков. Этого недостаточно, чтобы претендовать на финал Лиги чемпионов, но хватает, чтобы претендовать на чуть менее статусные матчи. На «Паркене» были разыграны два европейских кубка. В 1994 году «Арсенал» здесь завоевал Кубок кубков, одолев «Парму», а в 2000 году здесь триумфатором становился «Галатасарай», обыгравший «Арсенал» в финале Кубка УЕФА.

Стадион «Паркен» принимает не только футбольные матчи «Копенгагена» и сборной Дании. Арена становилась местом проведения Евровидения и множества концертов известных артистов. Здесь выступали Мадонна, Бритни Спирс, Пол Маккартни и многие другие. Особняком стоит выступление Майкла Джексона, состоявшееся летом 1997 года, на которое было продано 60 тысяч билетов. Это рекорд посещаемости «Паркена».

Среди других интересных фактов стоит отметить, что на восьмом этапе стадиона «Паркен» расположен известнейший ресторан Geranium, который имеет три звезды Мишлен.

На официальном сайте УЕФА «Паркен» находится в списке стадионов, которые на Евро-2020 смогут заполнять трибуны на 25-33% от общей вместимости. Пару месяцев назад в Дании говорили, что на игру будут пускать 12 тысяч болельщиков.

Визитная карточка

Стадион Паркен Год открытия 1992 Размер поля (м) 105*68 Домашний клуб Копенгаген Общая вместимость (чел) 38 065 Вместимость на Евро-2020 (чел) 12 000

Какие матчи здесь пройдут

Стадион «Паркен» примет все три матча сборной Дании на групповой стадии чемпионата Европы, в том числе матч против сборной России 21 июня. Также в Копенгагене пройдёт одна игра 1/8 финала турнира.

Дата Стадия Матч 12 июня ГЭ Дания - Финляндия 17 июня ГЭ Дания - Бельгия 21 июня ГЭ РОССИЯ - Дания 28 июня 1/8 2D - 2E

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