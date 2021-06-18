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В сборной России рассказали о состоянии Фернандеса

18 Июня 2021, 13:22,

Стало известно состояние флангового защитника сборной России Марио Фернандеса, получившего травму в поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии (1:0).

В интервью Sport24 пресс-атташе сборной Игорь Владимиров заявил, что футболист проводит восстановительные процедуры под присмотром медицинского штаба. Дальнейшее состояние Фернандеса оценят позже.

В заключительном туре чемпионата Европы сборная России сыграет в Копенгагене с национальной командой Дании. Встреча состоится 21 июня, начало - 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Марио Фернандес
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