В сборной России рассказали о состоянии Фернандеса

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18 Июня 2021, 13:22,
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Стало известно состояние флангового защитника сборной России Марио Фернандеса, получившего травму в поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии (1:0).
В интервью Sport24 пресс-атташе сборной Игорь Владимиров заявил, что футболист проводит восстановительные процедуры под присмотром медицинского штаба. Дальнейшее состояние Фернандеса оценят позже.
В заключительном туре чемпионата Европы сборная России сыграет в Копенгагене с национальной командой Дании. Встреча состоится 21 июня, начало - 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Марио Фернандес