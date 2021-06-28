Пять причин, почему Черчесов не виноват в провале сборной России

Все в России после провального выступления сборной на Евро накинулись на главного тренера сборной Станислава Черчесова. Не снимая с него ответственности, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что отчасти тренер стал заложником обстоятельств, которые помешали ему добиться лучшего результата.

Коронавирус

Перенос Евро на год очень сильно ударил по сборной России. Сложно сказать, была ли ещё одна команда на турнире, по которой год ожидания ударил столь же сильно. Сборная России – очень возрастная команда, и за время ожидания просто постарела. Взгляните на Жиркова – ещё в прошлом сезоне он был основным в «Зените», но возраст взял своё. Постарел Дзюба, что тоже сказалось на его действиях.

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Вдобавок к этому были и ситуативные изменения. Миранчук уехал в Италию, но провёл год скорее в запасе. Пожалуй, прошлым летом он был в лучшем тонусе. Год назад в лучшей форме был и Марио Фернандес. Баринов в этом сезоне мучился от последствий тяжёлой травмы. При этом сложно сказать, кто этим летом был в лучших кондициях, чем год назад.

Черечесов два года готовил команду к Евро-2020, и она была бы в хорошем состоянии, пройди Евро в 2020 году, а вот в 2021-м сборная России естественным образом стала слабее.

Дания за год изменилась

Если для России потеря года стала фатальной, то Дании эта пауза, наоборот, очень серьёзно помогла. Посудите сами. Тот самый Миккель Дамсгор, который роскошным дальним ударом открыл счёт в матче против россиян, дебютировал в национальной команде лишь в ноябре 2020-го. Прошлым летом он ещё не был игроком сборной, а теперь оказался футболистом стартового состава.

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Юссуф Поульсен, забивший нам второй гол, год назад лечился от травмы. Учитывая, что повреждение было получено в мае, оно могло бы состояться в обычный, а не обязательно коронавирусный год.

Симон Кьяер в сезоне 2020/21 явно открыл какой-то секрет, проведя едва ли не лучший сезон в карьере. В чемпионате 2019/20 он страдал от травм и играл совсем на другом уровне. Меле, который разрывает левый фланг датчан, ещё год назад выступал в Бельгии и только готовился стать тем, кем является сейчас. Да и Брейтуэйт за год работы с Месси на тренировках явно серьёзно прибавил.

Нет уверенности, что год назад Россия обыграла бы Данию, однако то, что прошлым летом скандинавы были слабее, чем нынешним, – это факт.

Травма Кудряшова

Травма Фёдора Кудряшова прямо накануне Евро очень серьёзно испортила планы Черчесова. Для наставника защитник-ветеран был тем, на кого делалась основная ставка. Учитывая жесточайший дефицит в России на позиции в центре обороны, каждый футболист на вес золота. Для Черчесова эта потеря стала невосполнимой: вряд ли опытный Кудряшов допустил бы такую ошибку, какую совершил Семёнов в поединке с бельгийцами.

Вполне вероятно, что будь Кудряшов в форме, то в матче с датчанами оборона выглядела бы более крепкой. В конце концов мог бы кто-то из россиян встретить Дамсгора, чтобы не дать ему спокойно пробить. Для этого нужно было и лучшее взаимопонимание, и уверенность.

Конечно, то, что травма Кудряшова становится столь серьёзной для сборной, лишь подчеркивает её слабость. Но это уж точно беда Черчесова, что в стране нет других центральных защитников.

Конфликт Тедеско и Бакаева

Это ещё один вопрос про год разницы. Зелимхан Бакаев точно не может претендовать на роль спасителя сборной России. Тем не менее его наличие в сборной помогло бы Черчесову иметь более разнообразную обойму футболистов. Однако Бакаев конфликтовал с Доменико Тедеско и весь год просидел в запасе «Спартака», хотя ещё в минувшем сезоне был одним из лидеров «красно-белых» с шикарной статистикой голов и передач.

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Пожалуй, Черчесову не хватало ещё одного креативного игрока, из-за чего раз за разом приходилось выпускать Максима Мухина. Он парень перспективный, но его сложно называть усилением именно атакующей линии. Жемалетдинов же в сборной ничего не показал, а брать Бакаева в сборную этим летом было просто невозможно.

Датские эмоции

Ситуация с Кристианом Эриксеном, конечно, сплотила сборную Дании. Скандинавская команда сейчас в прямом смысле бьётся не только за себя, но и за того парня. Эмоционально это придало сил датской команде. Вдобавок к этому сборной Дании помог тот факт, что они играли дома. В итоге на решающий матч скандинавская команда собрала фулл-хаус из эмоциональной заряженности. Необходимость победы, домашние трибуны, желание обрадовать друга – едва ли сборная Дании когда-нибудь ещё будет так же сильно мотивирована.

То, что решающий матч Россия играла на выезде – это, конечно, большое невезение. Наша сборная за два матча успела привыкнуть к поддержке домашних трибун. Нынешняя команда вообще привыкла играть на больших турнирах при своих поклонниках – Кубок конфедераций, чемпионат мира, стартовые поединки Евро. Поединок на «Паркене» был отчасти чем-то новым и неизведанным. Кажется, что именно эмоциями датчане и задавили россиян.

Андрей Центров