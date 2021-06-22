Орлов оценил работу Черчесова на Евро-2020

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22 Июня 2021, 10:49,
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Станислава Черчесова на чемпионате Европы-2020. Также он задался вопросом, почему сейчас не востребован экс-наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев.
«Не настаиваю на отставке Черчесова. Но задаю вопрос: почему не востребован Бердыев? Черчесов - молодец, вывел нас в четвертьфинал ЧМ. Но сейчас у него провал», - приводит слова Орлова издание «Спорт-экспресс».
По итогам группового этапа чемпионата Европы сборная России финишировала на последнем месте в турнирной таблице группы B.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов, Геннадий Орлов
«Не настаиваю на отставке Черчесова, потому что он всегда ставит в состав моего ненаглядного Зюбу»,- приводит слова Орлова издание «Спорт-экспресс».
Проиграли главный бой, о чём может быть речь? Два разгрома, один из которых в России! И это учитывая, что даже такие команды, как Венгрия, Шотландия и Дания упираются. Нет уж, в мотивационной составляющей надо что-то делать. Одной сменой тренера не обойдёшься, если футболисты бестолочи. Низкий класс ещё можно объяснить, а совершение глупых ошибок - нисколько!