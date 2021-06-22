Орлов оценил работу Черчесова на Евро-2020

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Станислава Черчесова на чемпионате Европы-2020. Также он задался вопросом, почему сейчас не востребован экс-наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев.

«Не настаиваю на отставке Черчесова. Но задаю вопрос: почему не востребован Бердыев? Черчесов - молодец, вывел нас в четвертьфинал ЧМ. Но сейчас у него провал», - приводит слова Орлова издание «Спорт-экспресс».

По итогам группового этапа чемпионата Европы сборная России финишировала на последнем месте в турнирной таблице группы B.

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