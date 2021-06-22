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Орлов оценил работу Черчесова на Евро-2020

22 Июня 2021, 10:49,

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Станислава Черчесова на чемпионате Европы-2020. Также он задался вопросом, почему сейчас не востребован экс-наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев.

«Не настаиваю на отставке Черчесова. Но задаю вопрос: почему не востребован Бердыев? Черчесов - молодец, вывел нас в четвертьфинал ЧМ. Но сейчас у него провал», - приводит слова Орлова издание «Спорт-экспресс».

По итогам группового этапа чемпионата Европы сборная России финишировала на последнем месте в турнирной таблице группы B.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Геннадий Орлов
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Комментарии (4)
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0
SpaM
22 Июня 2021, 11:48

«Не настаиваю на отставке Черчесова, потому что он всегда ставит в состав моего ненаглядного Зюбу»,- приводит слова Орлова издание «Спорт-экспресс».

0
make1972
22 Июня 2021, 11:36
про рукаку что что-нибудь говори орёл
0
make1972
22 Июня 2021, 11:34
ты про рукаку что что-нибудь скажи как он по полю ходить 90 минут
0
Super fanat
22 Июня 2021, 11:32

Проиграли главный бой, о чём может быть речь? Два разгрома, один из которых в России! И это учитывая, что даже такие команды, как Венгрия, Шотландия и Дания упираются. Нет уж, в мотивационной составляющей надо что-то делать. Одной сменой тренера не обойдёшься, если футболисты бестолочи. Низкий класс ещё можно объяснить, а совершение глупых ошибок - нисколько!

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