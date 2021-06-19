Фернандес провёл индивидуальную тренировку перед игрой с Данией

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19 Июня 2021, 12:12,
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Национальная команда России продолжает подготовку к поединку третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против сборной Дании.
Все футболисты, кроме защитника Марио Фернандес, работают в общей группе. Марио, получивший повреждение во встрече с Финляндией (1:0), занимается по индивидуальной программе. Фернандес травмировался в середине первого тайма и покинул поле на носилках.
Поединок Россия - Дания пройдет в понедельник, 21 июня, на стадионе в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Марио Фернандес