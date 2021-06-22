Мостовой: «Оценка сборной России - кол, это просто позор»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о вчерашнем поединке против национальной команды Дании. Подопечные Станислава Черчесова потерпели разгромное поражение в Копенгагене со счетом 1:4.

«Оценить выступление? Однозначно, кол. Это просто позор. Это ужас, и в таком ужасе искать выделившихся ни в какую сторону не стоит», - приводит слова Мостового издание Rusfootball.

Сборная России финишировала на четвертом месте в квартете B, пропустив вперед команды Финляндии, Дании и Бельгии. Подопечные Черчесова завершили групповую стадию с отрицательным показателем голов - 2:7.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру