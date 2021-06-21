Экс-игрок сборной Дании Хельвег: «Сборная России - единое целое. Там быстрые и умные игроки»

Бывший игрок сборной Дании и «Милана» Томас Хельвег поделился ожиданиями от матча с россиянами в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Как вам сборная Дании на этом турнире?

Я думаю, что сборная Дании очень хорошо сыграла против сборной Бельгии. Бельгия - команда мирового класса, которая показала, насколько эффективными надо быть, если собираетесь бороться за титул. Увы, Дания не была такой эффективной. Матч же против Финляндии я не хочу обсуждать, потому что он не должен был быть доигран. *** [Очень плохие люди] из УЕФА снова показали свое истинное лицо, они проявили себя, как позорная организация. Смущает, что и наш член исполкома УЕФА Йеспер Меллер все это время молчал.

Можете кого-то выделить у сборной России?

Я считаю, что сборная России - единое целое. Там быстрые и умные игроки, но мне сложно кого-то выделить.

Какие ожидания от игры?

Я думаю, матч будет очень тяжелым, но завершится победой сборной Дании.

Сергей Румянцев

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