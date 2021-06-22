Дзюба: «Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение»

Форвард сборной России Артём Дзюба подвёл итоги матча с датчанами (1:4) в эфире канала «Матч ТВ».

- В чем причина поражения? Учитывая, что в первом тайме все выглядело неплохо?

- Прежде всего, хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно, может быть, не по игре, но лишний раз показывает, что когда на таком уровне не забиваешь свои стопроцентные моменты, неправильно мы распоряжаемся… мы все вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мы проиграли. И игроки, прежде всего, потому что нам все разжевали, все объяснили. Но когда ты сам себе на протяжении всего турнира привозишь себе голы… Я не говорю, что условно кто-то. Мы - игроки, футболисты, то, конечно же, мы проигрываем. Первый гол… на ровном месте все получается, мы не забиваем свои моменты стопроцентные, на таком уровне не прощается. У них полумомент - сумасшедший удар - гол. Только при 1:2 замаячила надежда, мы сами себя убиваем. Психология, наверное, но еще раз бы хотелось извиниться. Всем, кто в нас верил, мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить, вы, наверное, будете правы. В любом случае спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились, но на таком уровне хотели отыграться, но получили третий и четвертый. Хотелось бы отметить еще, что атмосфера потрясающая. Вот к чему нам надо стремиться.