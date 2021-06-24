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Дзюба установил два рекорда на чемпионате Европы

24 Июня 2021, 23:42,

Капитан сборной России Артём Дзюба сумел установить два рекорда на чемпионате Европы. Сегодня на официальном сайте УЕФА была опубликована статистика группового этапа, согласно которой форвард российской сборной чаще всех за три матча выигрывал верховые единоборства у соперников – 25 раз. У ближайшего преследователя Дзюбы их набралось только 20.

Кроме этого Артём отметился рекордом и в другом статистическом показателе. Арбитры семь раз фиксировали офсайд у капитана сборной России, что также является самым большим показателем на турнире.

Напомним, что сборная России покинула чемпионат Европы, заняв последнее место в своем квартете, набрав в трех играх три очка. Артём Дзюба отличился на турнире одним голом, реализовав пенальти в матче против сборной Дании.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
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