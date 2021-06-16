Черчесов: «Сафонов - это не вратарь с улицы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру голкипера Матвея Сафонова в противостоянии с Финляндией, которое закончилось для россиян победой со счётом 1:0.

Черчесов считает, если Сафонов получил вызов в окончательную заявку сборной страны на чемпионат Европы 2020 года, то имеет полное право оказаться в стартовом составе на какую-либо из встреч турнира. Российский специалист пояснил, что Сафонов - это не вратарь с улицы, поэтому не стоит удивляться, что голкипер «Краснодара» выходит на поле. Как цитирует Черчесова Sports.ru, наставник российской команды обещает внимательно следить за состоянием футболистов и от этого отталкиваться при выборе игроков для старта.

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