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Черчесов: «Сафонов - это не вратарь с улицы»

16 Июня 2021, 20:09,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру голкипера Матвея Сафонова в противостоянии с Финляндией, которое закончилось для россиян победой со счётом 1:0. 

Черчесов считает, если Сафонов получил вызов в окончательную заявку сборной страны на чемпионат Европы 2020 года, то имеет полное право оказаться в стартовом составе на какую-либо из встреч турнира. Российский специалист пояснил, что Сафонов - это не вратарь с улицы, поэтому не стоит удивляться, что голкипер «Краснодара» выходит на поле. Как цитирует Черчесова Sports.ru, наставник российской команды обещает внимательно следить за состоянием футболистов и от этого отталкиваться при выборе игроков для старта. 

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Станислав Черчесов, Чемпионат Европы-2020, Матвей Сафонов
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