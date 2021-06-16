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Дюков назвал задачу сборной России на Евро-2020

16 Июня 2021, 11:56,

Александр Дюков, занимающий пост главы РФС, высказался о задаче национальной сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Задача поставлена. Ждем выхода сборной из группы. Задача не простая, будем надеяться, что она будет выполнена», - передает слова руководителя издание Sport24.

В среду, 16 июня, сборная России на стадионе «Газпром Арена» встретится с национальной командой Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

После первого тура Россия занимает четвертое место в таблице группы B, а Финляндия располагается на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Александр Дюков
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Комментарии (2)
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0
Bourgignon Alex
16 Июня 2021, 12:15

А откуда вообще взялся этот дюков?

0
ILLNAT
16 Июня 2021, 12:23

Как откуда? Очередной питерский из Газпрема.

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