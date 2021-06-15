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Путин не будет оценивать работу Черчесова

15 Июня 2021, 14:48,

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет оценивать работу главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова. Об этом журналистам во вторник рассказал Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём президента.

По словам Пескова, оценка работы Станислава Черчесова не является прерогативой президента страны и его администрации.

Напомним, что Станислав Черчесов столкнулся с очередной порцией критики на фоне неудачного старта команды на Евро-2020 – сборная России проиграла Бельгии 0:3. Реабилитироваться перед фанатами команда постарается 16 числа, когда состоится матч Россия – Финляндия.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Владимир Путин
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