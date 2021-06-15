Путин не будет оценивать работу Черчесова

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет оценивать работу главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова. Об этом журналистам во вторник рассказал Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём президента.

По словам Пескова, оценка работы Станислава Черчесова не является прерогативой президента страны и его администрации.

Напомним, что Станислав Черчесов столкнулся с очередной порцией критики на фоне неудачного старта команды на Евро-2020 – сборная России проиграла Бельгии 0:3. Реабилитироваться перед фанатами команда постарается 16 числа, когда состоится матч Россия – Финляндия.