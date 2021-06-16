Кузяев: «Во втором тайме что-то мы сбавили в темпе, не знаю почему»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев подвёл итоги матча с финской командой (1:0) в эфире канала «Матч ТВ».

- Устал, непростая игра была, в первом тайме хорошо играли и создавали моменты, но во втором что-то мы сбавили в темпе, не знаю почему, и были некоторые сложности.

- После повреждения, которое вы получили в матче с Бельгией, вы не вышли на следующую тренировку. Все равно врачи за вами следили. Сегодня были ли какие-то проблемы, обсуждалось, выходить вам или нет?

- Нет, из-за здоровья это не обсуждалось, так как на вчерашней тренировке я чувствовал себя замечательно. Никаких проблем не испытывал.

- Игра крайним защитником - может быть, не самая ваша привычная роль в карьере. Насколько комфортно себя чувствуете в сборной? Насколько понимаете, что от вас требуют, и как справлялись, как вам кажется?

- В целом, я, конечно, понимаю, какие требования нужны на этой позиции.

- Что требует Черчесов от вас?

- Чтобы закрывал весь фланг, подключался к атаке и успевал в защите. Конечно, это непривычная для меня позиция, мне привычнее играть в центре полузащиты, но раз тренер так решил, то я обязан выполнять.

- Когда Дзюба отдавал передачу на углу штрафной, как там все было? Как долго вы думали как и куда бить? Когда Градецки потащил.

- Я первоначально думал ударить в дальний угол, просто недостаточно сильно ударил. Если бы чуть-чуть добавил мощи и чуть в угол, то, я думаю, мяч бы залетел. Но, к сожалению, не забил.

- Понятно, что в целом чемпионат Европы, любой матч и созданный момент - это огромный труд и уже достижение. Тем не менее, команда несколько раз могла отличиться. Когда сборная играет хорошо, но не забивает, это как-то давит на вас? Как бы мы лучше, но если финны забьют, то счет будет равный.

- Как сказать? Конечно, это слегка давит, потому что моментов в первом тайме мы создали сполна, но где-то реализация подвела, где-то фортуна отвернулась от нас. Но ребята молодцы, что не сдавались и продолжали играть. Я думаю, что в итоге мы вполне заслуженно забили гол.