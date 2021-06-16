Черчесов считает, что УЕФА должен принять новое решение по заменам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча с финской командой (1:0) в эфире канала «Матч ТВ».

- Чем вы особенно довольны в этом матче?

- Если коротко, для начала результатом, потому что нам была нужна победа, и мы ее добились.

- С точки зрения игровых действий?

- С точки зрения сценариев, которые мы планировали, которые разрабатывали, мы практически всё делали так, как планировали. Здесь команда все четко уловила. Естественно, не все до конца получалось в плане технического исполнения, но это нормально. Соперник тоже это делает. А так, как расставили, кто куда должен бежать, что делать, какие функции выполнять. Наверное, вам сверху тоже было видно, как мы играем. В этом плане они молодцы, мы это тренировали полтора дня, можно сказать. Тем более, когда постоянно игроки выбывают, и ты до последней секунды не знаешь, может Джикия с Головиным сыграть или нет. А так они молодцы большие. Мы двигаемся дальше.

- Не было ощущения в какой-то момент, когда было довольно большое количество опасных моментов, и парни не забивали, что потом этих голов может не хватить, если вдруг надо будет считать очки, забитые и пропущенные?

- Во время игры и до игры я об этом не думал и говорил как есть. Что мы выходим играть в футбол. Есть ли моменты, надо забивать, независимо от того нужен гол или нет. Завтра наши соперники играют, мы их изучим лишний раз и будем думать, как нам выстраивать игру, каким составом, потому что вы видите, у нас Марио травмирован. Честно говоря, это уже УЕФА должен какое-то решение принять, потому что у тебя есть пять замен и три возможности. Мы уже вторую игру меняем в первом тайме игрока вынужденно, и потом ты хочешь, у тебя вроде бы пять замен, но у тебя всего две замены. Ты должен, значит, поменять одного игрока, которого надо, и вместе с ним еще. Неудобно, честно говоря, потому что все время думаешь, что у тебя пять замен, но на самом деле три возможности.

- Как раз когда Марио унесли, кто-то вам сообщал по ходу матча, или вы просили ничего не говорить до конца игры?

- Естественно, у нас есть врачи, которые знают, что делать. От того, что они мне сообщат или нет, ничего не изменится. Тем более, что если бы что-то было серьезное тогда бы сообщили, а так если что-то такое, которое как бы проскочим, тогда они меня не отвлекают.

- Сейчас «проскочим»?

- Я думаю, на сегодня да, а время покажет

- По поводу состава, вы на пресс-конференции говорили, что заранее планировали как играть с какой из команд. Вот сегодня против Финляндии вышли Дзюба, Головин и Миранчук впереди. Это было заранее спланировано, или вы по ходу турнира понимали, что здесь будет так?

- После того матча я также сказал: все после турнира, я вам все расскажу, что планировалось, зачем и почему. Просто вы, наверное, нас изучили с хорошей и плохой стороны, то есть, спонтанности и случайности у нас нет. Лучший экспромт - тот, который ты подготовил заранее. Я бы так сказал.

- Даже если мы горим про выход Матвея Сафонова в старте?

- Потом тоже расскажу.