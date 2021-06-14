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Все тесты игроков сборной России на коронавирус - отрицательные

14 Июня 2021, 21:01,

Футболисты сборной России продолжают проходить тестирование на коронавирус по ходу чемпионата Европы 2020 года. Как сообщает официальный аккаунт команды в «Телеграме», утренние анализы показали, что в дружине Станислава Черчесова нет новых заболевших коронавирусом.

Напомним, что из-за коронавируса в день старта турнира сборной России пришлось отзаявлять заболевшего полузащитника Андрея Мостового. Его место в команде занял защитник Роман Евгеньев.

Сборная России дебютировала на турнире с поражения от Бельгии (0:3). Ее следующим соперником является национальная команда Финляндии. Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России
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Комментарии (1)
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Super fanat
14 Июня 2021, 21:34

Ну и слава Богу. Из нынешнего состава пригодятся все, кто чем может, как говорится! Главное, чтобы нашли свою игру, а не статистами на поле выступали с воспоминаниями о прошлом. Матчи-то предстоят непростые, может, с командами чуть ниже уровнем, но стойкими, бойкими и характерными. Стоит соответствовать, чтобы потом не сожалеть о новых поражениях...

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