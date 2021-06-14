Все тесты игроков сборной России на коронавирус - отрицательные

Футболисты сборной России продолжают проходить тестирование на коронавирус по ходу чемпионата Европы 2020 года. Как сообщает официальный аккаунт команды в «Телеграме», утренние анализы показали, что в дружине Станислава Черчесова нет новых заболевших коронавирусом.

Напомним, что из-за коронавируса в день старта турнира сборной России пришлось отзаявлять заболевшего полузащитника Андрея Мостового. Его место в команде занял защитник Роман Евгеньев.

Сборная России дебютировала на турнире с поражения от Бельгии (0:3). Ее следующим соперником является национальная команда Финляндии. Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».