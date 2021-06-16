​Черчесов высказался перед матчем против Финляндии

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16 Июня 2021, 15:41,
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В среду сборная России проведёт важный матч чемпионата Европы против Финляндии. Рулевой российской команды Станислав Черчесов сказал несколько слов перед игрой в эфире «Первого канала».
«Думаю, Финляндия сделала нам лучше, обыграв Данию», - поделился своим взглядом на турнирную ситуацию Черчесов.
«Мы ощущаем поддержку. Мы солидарны и с теми, кто нас критикует, и с теми, кто нас поддерживает. Правы и те, и другие. Они неравнодушны и ждут от нас побед», - высказался тренер сборной России.
Матч российской сборной против Финляндии стартует уже в 16:00 по московскому времени.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Сборная Финляндии