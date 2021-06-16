​Черчесов высказался перед матчем против Финляндии

В среду сборная России проведёт важный матч чемпионата Европы против Финляндии. Рулевой российской команды Станислав Черчесов сказал несколько слов перед игрой в эфире «Первого канала».

«Думаю, Финляндия сделала нам лучше, обыграв Данию», - поделился своим взглядом на турнирную ситуацию Черчесов.

«Мы ощущаем поддержку. Мы солидарны и с теми, кто нас критикует, и с теми, кто нас поддерживает. Правы и те, и другие. Они неравнодушны и ждут от нас побед», - высказался тренер сборной России.

Матч российской сборной против Финляндии стартует уже в 16:00 по московскому времени.