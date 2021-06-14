Кузяев, Дивеев и Кудряшов тренируются в общей группе, Жирков пропустил занятие

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14 Июня 2021, 12:23,
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Сборная России ведет подготовку к поединку второго тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Финляндии. В понедельник, 14 июня, россияне провели очередное тренировочное занятие.
Защитник Юрий Жирков пропустил тренировку команды. Игорь Дивеев, Далер Кузяев и Фёдор Кудряшов проводят занятие в общей группе.
Напомним, что континентальный турнир стартовал в пятницу, 11 июня. Во втором туре группового раунда Евро сборная России встретится с командой Финляндии. Поединок состоится в среду, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Юрий Жирков, Фёдор Кудряшов, Далер Кузяев, Игорь Дивеев