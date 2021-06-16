​Черчесов упал по ходу победного матча с Финляндией

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16 Июня 2021, 18:08,
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Сборная России подчеркнула свои амбиции, обыграв Финляндию и сохранив шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Автором единственного гола российской команды в прошедшей игре стал Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту».
Между тем, в сети появились фотографии со Станиславом Черчесовым. Судя по всему, по ходу матча с финнами главный тренер сборной России упал в пределах своей технической зоны.
Теперь сборная России будет готовиться к ключевой игре против Дании. В Копенгагене команда Станислава Черчесова сыграет в ближайший понедельник, 21 июня.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
фй фй ... от щастя упал... сбылося чухов обырыгали...))) ну усё пастухом ужо к мине не поидет...))) на кой мине неустойчивыя...)))
ай.. накатил? )))
Да уж, от "искрометного" футбола сборной России трудно устоять на ногах)
Ногу сломал? Не? А то будет с носилок руководить! Кутузов прям!