​Черчесов упал по ходу победного матча с Финляндией

Сборная России подчеркнула свои амбиции, обыграв Финляндию и сохранив шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Автором единственного гола российской команды в прошедшей игре стал Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту».

Между тем, в сети появились фотографии со Станиславом Черчесовым. Судя по всему, по ходу матча с финнами главный тренер сборной России упал в пределах своей технической зоны.

Теперь сборная России будет готовиться к ключевой игре против Дании. В Копенгагене команда Станислава Черчесова сыграет в ближайший понедельник, 21 июня.