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​Черчесов упал по ходу победного матча с Финляндией

16 Июня 2021, 18:08,

Сборная России подчеркнула свои амбиции, обыграв Финляндию и сохранив шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Автором единственного гола российской команды в прошедшей игре стал Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту».

Между тем, в сети появились фотографии со Станиславом Черчесовым. Судя по всему, по ходу матча с финнами главный тренер сборной России упал в пределах своей технической зоны.

Теперь сборная России будет готовиться к ключевой игре против Дании. В Копенгагене команда Станислава Черчесова сыграет в ближайший понедельник, 21 июня.  

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (4)
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4
jUMPER
16 Июня 2021, 18:27

фй фй ... от щастя упал... сбылося чухов обырыгали...))) ну усё пастухом ужо к мине не поидет...))) на кой мине неустойчивыя...)))

2
ингерман
16 Июня 2021, 18:19

ай.. накатил? )))

0
Zenituwka
16 Июня 2021, 18:17

Да уж, от "искрометного" футбола сборной России трудно устоять на ногах)

0
Карыч Кар
16 Июня 2021, 18:11

Ногу сломал? Не? А то будет с носилок руководить! Кутузов прям!

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