Петржела высказался о матче Финляндия - Россия

Чешский тренер Властимил Петржела, известный по работе в петербургском «Зените», высказался о сегодняшнем поединке сборных России и Финляндии в рамках второго тура группового раунда Евро-2020.

«России будет сложно, Финляндия сыграет от обороны. Это дисциплинированная команда. Надо собраться. Также нужна поддержка болельщиков», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Встреча сборных Финляндии и России состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени.

Напомним, что в первом матче на континентальном турнире подопечные Черчесова потерпели поражение от Бельгии со счетом 0:3. Финляндия удачно стартовала, одолев в Копенгагене сборную Дании (1:0).

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