Петржела высказался о матче Финляндия - Россия

|
16 Июня 2021, 10:59,
|
|
Чешский тренер Властимил Петржела, известный по работе в петербургском «Зените», высказался о сегодняшнем поединке сборных России и Финляндии в рамках второго тура группового раунда Евро-2020.
«России будет сложно, Финляндия сыграет от обороны. Это дисциплинированная команда. Надо собраться. Также нужна поддержка болельщиков», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».
Встреча сборных Финляндии и России состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени.
Напомним, что в первом матче на континентальном турнире подопечные Черчесова потерпели поражение от Бельгии со счетом 0:3. Финляндия удачно стартовала, одолев в Копенгагене сборную Дании (1:0).
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Финляндии, Властимил Петржела