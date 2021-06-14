​Фернандес: «В сборной России хорошее настроение»

После понедельничной тренировки сборной России время представителям СМИ уделил защитник Марио Фернандес.

«В команде хорошее настроение. Мы были расстроены после поражения от Бельгии, но теперь мы думаем только о двух следующих матчах. У нас внутри команды всё хорошо», - рассказал Фернандес журналистам.

Напомним, российская национальная команда проиграла Бельгии крупно – со счётом 0:3. Свой следующий матч сборная России проведёт в среду, 16 июня. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Финляндии. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.