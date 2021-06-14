​Фернандес: «В сборной России хорошее настроение»

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14 Июня 2021, 15:20,
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После понедельничной тренировки сборной России время представителям СМИ уделил защитник Марио Фернандес.
«В команде хорошее настроение. Мы были расстроены после поражения от Бельгии, но теперь мы думаем только о двух следующих матчах. У нас внутри команды всё хорошо», - рассказал Фернандес журналистам.
Напомним, российская национальная команда проиграла Бельгии крупно – со счётом 0:3. Свой следующий матч сборная России проведёт в среду, 16 июня. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Финляндии. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Марио Фернандес