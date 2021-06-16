Литманен: «Ничья будет хорошим результатом для финнов, но Россия должна побеждать»

Легенда сборной Финляндии Яри Литманен дал интервью журналистам перед поединком против команды России в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«Будет много борьбы. Ничья будет хорошим результатом для финнов, но русские должны побеждать», - сказал Литманен в интервью изданию Sport24.

Россия встретится с Финляндией на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано в 16:00 по московскому времени.

Добавим, что в последнем туре подопечным Станислава Черчесова предстоит встреча с Данией. Поединок пройдет в Копенгагене.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру