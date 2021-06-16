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Кот-предсказатель выбрал победителя матча Финляндия - Россия

16 Июня 2021, 13:46,

Эрмитажный кот Ахилл поделился прогнозом на поединок между сборными России и Финляндии. Встреча состоится в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы-2020.

На выбор животному предоставили две миски с кормом, которые были размещены возле флагов России и Финляндии. Кот сделал ставку на победу подопечных Станислава Черчесова, выбрав миску под российским флагом.

Напомним, что в первом туре Ахилл предсказал победу Бельгии над Россией. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 3:0.

Матч Финляндия - Россия пройдет 16 июня, начало запланировано в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, прогнозы на футбол, Сборная Финляндии, кот Ахилл
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Комментарии (8)
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0
Dimauskas
16 Июня 2021, 14:28

Кот фигни не скажет!Надо ставить на рашку

1
zurukukkk
16 Июня 2021, 14:28

положите рядом телефон нокиа и балалайку...и пусть выбирает бузова!)))

4
jUMPER
16 Июня 2021, 14:17

кхе кхе...у мине давича телок тожа выбрал ведро с моим флахом...)))

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0
Дарт Уилфред
16 Июня 2021, 13:54

потолок ничья. А если будут так же играть как и с Бельгией, то проиграют

1
sedon
16 Июня 2021, 13:53

А с каким счетом? Это же важно, т.к. вполне вероятно, что Бельгия обыграет всех, Россия выиграет дома у Финляндии и проиграет в гостях Дании. 3 команды наберут по 3 очка и все будет решать разница забитых и пропущенных в личных встречах. России можно выиграть 2-0 и проиграть 0-1.
Пусть кот сообщает также счет матча и кто забьет.

0
ARTUR
16 Июня 2021, 14:00

это только кот )) а ты уж очень много хочешь ))

1
Sergo
16 Июня 2021, 14:10

ну, не знаю! собака Путина и кто победит знает, и точный счет... но никому об этом не говорит... кроме Пескова)))))

0
ARTUR
16 Июня 2021, 14:22

)))

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