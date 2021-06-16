Кот-предсказатель выбрал победителя матча Финляндия - Россия

Эрмитажный кот Ахилл поделился прогнозом на поединок между сборными России и Финляндии. Встреча состоится в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы-2020.

На выбор животному предоставили две миски с кормом, которые были размещены возле флагов России и Финляндии. Кот сделал ставку на победу подопечных Станислава Черчесова, выбрав миску под российским флагом.

Напомним, что в первом туре Ахилл предсказал победу Бельгии над Россией. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 3:0.

Матч Финляндия - Россия пройдет 16 июня, начало запланировано в 16:00 по московскому времени.

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