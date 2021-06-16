Кот-предсказатель выбрал победителя матча Финляндия - Россия

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16 Июня 2021, 13:46,
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Эрмитажный кот Ахилл поделился прогнозом на поединок между сборными России и Финляндии. Встреча состоится в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы-2020.
На выбор животному предоставили две миски с кормом, которые были размещены возле флагов России и Финляндии. Кот сделал ставку на победу подопечных Станислава Черчесова, выбрав миску под российским флагом.
Напомним, что в первом туре Ахилл предсказал победу Бельгии над Россией. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 3:0.
Матч Финляндия - Россия пройдет 16 июня, начало запланировано в 16:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, прогнозы на футбол, Сборная Финляндии, кот Ахилл
Кот фигни не скажет!Надо ставить на рашку
положите рядом телефон нокиа и балалайку...и пусть выбирает бузова!)))
кхе кхе...у мине давича телок тожа выбрал ведро с моим флахом...)))
потолок ничья. А если будут так же играть как и с Бельгией, то проиграют
А с каким счетом? Это же важно, т.к. вполне вероятно, что Бельгия обыграет всех, Россия выиграет дома у Финляндии и проиграет в гостях Дании. 3 команды наберут по 3 очка и все будет решать разница забитых и пропущенных в личных встречах. России можно выиграть 2-0 и проиграть 0-1.
Пусть кот сообщает также счет матча и кто забьет.
это только кот )) а ты уж очень много хочешь ))
ну, не знаю! собака Путина и кто победит знает, и точный счет... но никому об этом не говорит... кроме Пескова)))))
)))