Тарханов: «Никакой скованности у нашей сборной не было»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвел итоги игры между сборными России и Финляндии.

«Игра была средняя, скажем так. Много делали ошибок в обороне, да и в атаке не все получалось. Были какие-то моменты, но их было немного и в основном навесы. Миранчук взял на себя инициативу, пробил и забил за счёт индивидуального мастерства. Но все-таки финны - это не Бельгия и даже не Дания. Есть моменты, над которыми надо работать. Нужно более надежно играть в обороне.

Финляндия на начальном этапе игры провела несколько хороших атак, где могла забить. Они даже этот гол забили, но хорошо, что там оказался офсайд, повезло. А так, мы потеряли позицию, потеряли игрока в центральной зоне. Никакой скованности у нашей сборной не было, они же все профессиональные опытные футболисты. Да, всегда есть какое-то напряжение, но по ходу игры оно должно уходить», - сказал Тарханов.