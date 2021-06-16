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Тарханов: «Никакой скованности у нашей сборной не было»

16 Июня 2021, 19:04,

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвел итоги игры между сборными России и Финляндии.

«Игра была средняя, скажем так. Много делали ошибок в обороне, да и в атаке не все получалось. Были какие-то моменты, но их было немного и в основном навесы. Миранчук взял на себя инициативу, пробил и забил за счёт индивидуального мастерства. Но все-таки финны - это не Бельгия и даже не Дания. Есть моменты, над которыми надо работать. Нужно более надежно играть в обороне.

Финляндия на начальном этапе игры провела несколько хороших атак, где могла забить. Они даже этот гол забили, но хорошо, что там оказался офсайд, повезло. А так, мы потеряли позицию, потеряли игрока в центральной зоне. Никакой скованности у нашей сборной не было, они же все профессиональные опытные футболисты. Да, всегда есть какое-то напряжение, но по ходу игры оно должно уходить», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Александр Тарханов
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