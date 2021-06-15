​Жирков покидает сборную России из-за травмы

Юрий Жирков больше не поможет сборной России на чемпионате Европы. 37-летний защитник получил травму мышцы бедра во время субботнего матча против Бельгии. Поскольку травма достаточно тяжёлая, Жирков покидает расположение команды, о чём сообщила пресс-служба сборной России. В обозримом будущем Юрий начнёт процесс реабилитации в Москве.

Напомним, что контракт Юрия Жиркова с «Зенитом» истёк. Пока нет ясности, будет ли 37-летний футболист продолжать карьеру.

Сборная России в настоящий момент готовится к матчу против Финляндии, который состоится 16 июня.