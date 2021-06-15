Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Жирков покидает сборную России из-за травмы

15 Июня 2021, 15:28,

Юрий Жирков больше не поможет сборной России на чемпионате Европы. 37-летний защитник получил травму мышцы бедра во время субботнего матча против Бельгии. Поскольку травма достаточно тяжёлая, Жирков покидает расположение команды, о чём сообщила пресс-служба сборной России. В обозримом будущем Юрий начнёт процесс реабилитации в Москве.

Напомним, что контракт Юрия Жиркова с «Зенитом» истёк. Пока нет ясности, будет ли 37-летний футболист продолжать карьеру.

Сборная России в настоящий момент готовится к матчу против Финляндии, который состоится 16 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Юрий Жирков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Bourgignon Alex
15 Июня 2021, 17:04

Лысый, и не стыдно тебе было 37-летнего ветерана (заметьте, не вратаря) в сборную брать и в основу ставить? Догадываюсь, какой последовал бы ответ, "а представьте себе - не стыдно!"

0
fireland
15 Июня 2021, 17:02

Убили деда

0
Super fanat
15 Июня 2021, 16:47

Пусть готовится к сезону с Зенитом. Выигрывает чемпионство и заканчивает. А для России хорошая возможность испытать новых кандидатов на эту позицию, к слову. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду