​Жирков покидает сборную России из-за травмы

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15 Июня 2021, 15:28,
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Юрий Жирков больше не поможет сборной России на чемпионате Европы. 37-летний защитник получил травму мышцы бедра во время субботнего матча против Бельгии. Поскольку травма достаточно тяжёлая, Жирков покидает расположение команды, о чём сообщила пресс-служба сборной России. В обозримом будущем Юрий начнёт процесс реабилитации в Москве.
Напомним, что контракт Юрия Жиркова с «Зенитом» истёк. Пока нет ясности, будет ли 37-летний футболист продолжать карьеру.
Сборная России в настоящий момент готовится к матчу против Финляндии, который состоится 16 июня.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Юрий Жирков
Лысый, и не стыдно тебе было 37-летнего ветерана (заметьте, не вратаря) в сборную брать и в основу ставить? Догадываюсь, какой последовал бы ответ, "а представьте себе - не стыдно!"
Убили деда
Пусть готовится к сезону с Зенитом. Выигрывает чемпионство и заканчивает. А для России хорошая возможность испытать новых кандидатов на эту позицию, к слову. Не было бы счастья, да несчастье помогло.