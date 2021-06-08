Тренер сборной Финляндии: «За Россию играет Дзюба, это опасный футболист»

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08 Июня 2021, 11:53,
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Наставник сборной Финляндии Марку Канерва поделился мнением об уровне национальной команды России. В интервью специалист отметил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
«У этой команды есть много опытных футболистов. За Россию играет Дзюба, это опасный футболист. В средней линии действует Миранчук. Сборная России имеет в составе техничных игроков, но больше меня впечатлила их дисциплина. Все футболисты готовы пахать на поле», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Матч сборных Финляндии и России состоится 16 июня. Чемпионат Европы-2020 стартует в пятницу, 11 июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба, Марку Канерва