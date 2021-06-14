​Черчесов или Шевченко: Кто сильнее в заочной дуэли России и Украины

Сборные России и Украины стартовали с поражений, пропустив по три мяча от команд из Бенилюкса. Однако начинка у этих поединков была разная. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах двух поединков.

Сборные России и Украины начали чемпионат Европы с поражений. Обе пропустили по три гола. Даже соперники были отчасти схожими – соседи из Бельгии и Голландии. Однако на этом сходства заканчиваются. Если после матча сборной России веяло безнадёгой, то вот команда Украины оставила прекрасное впечатление о себе. Подопечным Андрея Шевченко отчасти не повезло.

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Имя главного тренера в результатах команд значит многое. Станислав Черчесов явно планировал в матче с бельгийцами просто отсидеться, отбиться. Какой был план в атаке у россиян – так никто и не понял. Украинцы же против голландцев вышли играть в футбол. «Жёлто-синие» первыми пошли в атаку и уже в дебюте поединка создали несколько моментов. При этом совсем неправильно делать скидку на соперника. Голландцы играли дома, они также обладают звёздными футболистами, так что разрыв между ними и бельгийцами по классу не такой большой. Да и подопечные Роберто Мартинеса играли в полноги, в то время как команда Франка де Бура включила скорости.

Показателен и подход тренеров по ходу матча. Черчесов при счёте 0:2, как мы помним, выпустил третьего центрального защитника. По сути, тренер этим указал задачу – просто не пропустить ещё. Шевченко же искал варианты в атаке, выпустив Шапаренко. Черчесов как бы особо и не планировал спасать игру. Шевченко же верил в своих ребят, и два ответных гола украинцев были ярким доказательством правоты тренера.

⚽ Сборная Украины всё ещё может стать открытием Евро

Сборная Украины в отличие от команды России явно имела чёткий план в атаке. Мы видели активные действия и от Яремчука, и от Ярмоленко, и от Малиновского. Украинцы проводили быстрые атаки и позиционные, создавали что-то на стандартах. На контрасте со сборной России это была по-настоящему интересная команда.

Конечно, Шевченко, в отличие от Черчесова, имеет более интересный подбор футболистов. Малиновский в «Аталанте» играет, забивает и отдаёт, в то время как Миранчук чаще сидит на скамейке. А на игроков английской Премьер-лиги Ярмоленко и Зинченко мы можем ответить лишь Головиным из французской Лиги 1. Однако надо признать, что дело не только в кадрах, но и в постановке игры. Пожалуй, Шевченко выглядит более тактически подготовленным и разнообразным тренером, чем Черчесов. У украинского тренера есть идеи, как играть против более сильного соперника, а у нашего с этим настоящий кризис. Конечно, Черчесов может похвастаться четвертьфиналом чемпионата мира, но все мы помним, что он достигнут был самым настоящим автобусом.

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Вопрос о Черчесове и Шевченко не праздный. Рано или поздно оба покинут пост главного тренера сборной. Вот только украинца почему-то можно представить во главе какого-то европейского клуба, а вот россиянина – едва ли. От Черчесова мы до сих пор не видели, как сборная России может тактически переигрывать более сильного соперника. А вот от Шевченко мы такое уже видали раньше, и вот в дебюте Евро вновь украинцы продемонстрировали свои умения.

Конечно, выводы делать рано. И, возможно, черчесовский автобус и плотный футбол приведут Россию к большим результатам, чем смелые идеи Шевченко. Однако пока что украинцы выглядят намного более интересной командой.

Андрей Центров