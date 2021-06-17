Кавазашвили: «С такой игрой сборной России мы скоро сойдём с ума»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о вчерашней победе национальной команды России над Финляндией. Подопечные Станислава Черчесова выиграли со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Алексей Миранчук в концовке первого тайма.

«Уже три года команды у нас нет. Игра идет с натяжкой. Скоро с такой игрой мы сойдем с ума. В команде нет понимания футбола», - приводит слова Кавазашвили издание Rusfootball.

После вчерашней победы российская команда шагнула на второе место в таблице группы B. В рамках третьего тура подопечные Черчесова встретятся с командой Дании. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня, начало - 22:00 мск.

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