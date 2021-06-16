Алексей Миранчук: «Каждый момент может быть единственным в игре»

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16 Июня 2021, 18:19,
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подвёл итоги матча с финской командой (1:0) в эфире канала «Матч ТВ».
- Насколько психологически важно для команды, что вот сейчас наконец-то удалось победить?
- Важна победа на этом этапе была. Мы выполнили задачу и движемся дальше.
- Было много моментов, и не все удалось реализовать. Как игралось с пониманием, что вы играете лучше, сильнее и можете выиграть?
- Вы знаете, это же футбол. Поэтому важно, что моменты есть. Будем работать над реализацией, потому что это турнир, где собраны хорошие команды высокого уровня, поэтому каждый момент может быть единственным в игре, который нужно забивать.
- Многие ждали, когда вы выйдете в старте с Головиным. Вас выпустили вместе и с Дзюбой. Насколько друг друга чувствуете? В сборной не так много времени, чтобы сыграться.
- Вы знаете, тут, конечно, есть какие-то требования и тактика, но, в принципе, есть, я уже и ранее это говорил, что футбольная ситуация, футбольный интеллект позволяет понимать и чувствовать друг друга. Мы стараемся всегда прогрессировать.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Алексей Миранчук