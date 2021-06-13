​Пономарёв: «Сборную Финляндии обыграем. Они тоже никакие, тоже ни черта не соображают»

Заслуженный ветеран футбола, экс игрок сборной СССР Владимир Пономарев, высказался для «Евро-Футбол.Ру» о поражении от бельгийцев 0:3 в первом матче группового этапа чемпионата Европы.

- Поражение нашей сборной закономерное?

- Да. Я думал, они темнят, когда безобразно сыграли два контрольных матча с Польшей и Болгарией. Но, наверное, Черчесов специально дал указание, чтобы бельгийцы запутались и не настроились на матч, подумав, что наши не умеют играть. Я думал, ребята побегут, как на чемпионате мира. Но они вообще ничего не показали. Просто никакие. Ни мысли, ни желания. Абсолютно ничего. Какие-то тяжёлые были. Так что здесь претензии, что сыграли ниже среднего. Но такие у нас футболисты. Здесь ничего не сделаешь.

- В какой момент поняли, что очков мы не наберём?

- После второго гола. Оборона вообще никакая была. Они даже не понимают, во что играют. Пять человек в защите стоят, и они не знают, кого брать. У бельгийцев два человека в атаке, и они никак не могут разобраться, кто с кем будет играть. В штрафной надо действовать очень плотно со своими оппонентами. Кто бы туда ни пришел. А ребята не знали, за кем бежать. Все бросают соперников и надеются друг на друга.

- Многих вчера разочаровал Семёнов. Говорят, что этот футболист не уровня сборной. А вы как считаете?

- Конечно, не уровня. Ни с того, ни с сего его взяли в сборную. Поставили Семёнова, а у него поджилки затряслись, когда он увидел Лукаку.

- С таким форвардом сейчас мало кто может справиться.

- Ерунда. Просто надо читать игру. Какая разница, большой форвард или маленький. Нужно идти на перехват, предугадывать. Принял соперник мяч – не дай развернуться. У защитников есть несколько законов. А такое впечатление, что наши ребята их не знают. Атакуют в спину, получают штрафные. Так же нельзя играть.

- Как оцените обратную замену Черышева?

- Он был никакой. Не зря его не ставят в основной состав в своем клубе. Черчесов вызывает кого попало. Раз человек играет в зарубежной команде, значит, нужно брать. Головин ещё более-менее. И то он портится, когда к нам приезжает.

- Команда плохо выглядит физически. Это вас удивляет, ведь столько времени готовились, а физических кондиций нет?

- Я так и думал, что бельгийцы нас физически превзойдут. Нужно было не давать им играть. Сами не играете, и сопернику не дайте. Надо было плотно их взять и не давать разбегаться, принимать мяч. Но это требует определенных физических затрат. А наши ребята оказались никакие.

- Это вопрос к Черчесову?

- Конечно. И к игрокам. Если ты видишь, что физически не готов, надо что-то делать. Если ты перетренировался – это один вопрос. А если сам не добрал в физике – это от тебя зависит. Добирай её, чтобы тебя хватило не на два, а на три тайма. Тогда будет какой-то толк. А так это как будто мальчишки играют в футбол во дворе. Не интересно.

- У вас есть ощущение, что наша сборная может прибавить?

- Не знаю. Они навалом могут сыграть с финнами и датчанами. Нужно выпускать тройку здоровых нападающих, с Соболевым и Заболотным. И Дзюбу туда добавить. Пусть там ковыряется. И накидывать им мячи в штрафную. Может, что-то и получится.

- Это уже не игра получается, а просто закидывание мяча в штрафную.

- А что делать? По-другому мы играть в футбол не умеем. У нас не хватает ни мастерства, ни тактики, ни техники, ни игрового мышления. Так что надо приспосабливаться к условиям, которые есть. Наша команда сейчас очень слабая.

- Пессимистично смотрите на матч с финнами?

- Почему? Я думаю, мы с ними сыграем удачно. Должны забить пару мячей и выиграть. Финны тоже никакие. Я посмотрел, как они играют с Данией. Они тоже ни черта не соображают. Да у них никогда и не было хорошей сборной.

- Но у датчан они выиграли.

- Так бывает. Удачно получилось. Один удар в угол и гол. Больше они близко к воротам не подходили. У датчан тоже средненькая команда. Но они сделают выводы, побегут. Нашим с нашим тяжело придется. Но у финнов надо выигрывать.

Елена Григорьевская