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​Пономарёв: «Сборную Финляндии обыграем. Они тоже никакие, тоже ни черта не соображают»

13 Июня 2021, 12:27,

Заслуженный ветеран футбола, экс игрок сборной СССР Владимир Пономарев, высказался для «Евро-Футбол.Ру» о поражении от бельгийцев 0:3 в первом матче группового этапа чемпионата Европы.

- Поражение нашей сборной закономерное?

- Да. Я думал, они темнят, когда безобразно сыграли два контрольных матча с Польшей и Болгарией. Но, наверное, Черчесов специально дал указание, чтобы бельгийцы запутались и не настроились на матч, подумав, что наши не умеют играть. Я думал, ребята побегут, как на чемпионате мира. Но они вообще ничего не показали. Просто никакие. Ни мысли, ни желания. Абсолютно ничего. Какие-то тяжёлые были. Так что здесь претензии, что сыграли ниже среднего. Но такие у нас футболисты. Здесь ничего не сделаешь.

- В какой момент поняли, что очков мы не наберём?

- После второго гола. Оборона вообще никакая была. Они даже не понимают, во что играют. Пять человек в защите стоят, и они не знают, кого брать. У бельгийцев два человека в атаке, и они  никак не могут разобраться, кто с кем будет играть. В штрафной надо действовать очень плотно со своими оппонентами. Кто бы туда ни пришел. А ребята не знали, за кем бежать. Все бросают соперников и надеются друг на друга.  

- Многих вчера разочаровал Семёнов. Говорят, что этот футболист не уровня сборной. А вы как считаете?

- Конечно, не уровня. Ни с того, ни с сего его взяли в сборную. Поставили Семёнова, а у него поджилки затряслись, когда он увидел Лукаку. 

- С таким форвардом сейчас мало кто может справиться.

- Ерунда. Просто надо читать игру. Какая разница, большой форвард или маленький. Нужно идти на перехват, предугадывать. Принял соперник мяч – не дай развернуться. У защитников есть несколько законов. А такое впечатление, что наши ребята их не знают. Атакуют в спину, получают штрафные. Так же нельзя играть.

- Как оцените обратную замену Черышева?

- Он был никакой. Не зря его не ставят в основной состав в своем клубе. Черчесов вызывает кого попало. Раз человек играет в зарубежной команде, значит, нужно брать. Головин ещё более-менее. И то он портится, когда к нам приезжает.

- Команда плохо выглядит физически. Это вас удивляет, ведь столько времени готовились, а физических кондиций нет?

- Я так и думал, что бельгийцы нас физически превзойдут. Нужно было не давать им играть. Сами не играете, и сопернику не дайте. Надо было плотно их взять и не давать разбегаться, принимать мяч. Но это требует определенных физических затрат. А наши ребята оказались никакие.

- Это вопрос к Черчесову?

- Конечно. И к игрокам. Если ты видишь, что физически не готов, надо что-то делать. Если ты перетренировался – это один вопрос. А если сам не добрал в физике – это от тебя зависит. Добирай её, чтобы тебя хватило не на два, а на три тайма. Тогда будет какой-то толк. А так это как будто мальчишки играют в футбол во дворе. Не интересно.

- У вас есть ощущение, что наша сборная может прибавить?

- Не знаю. Они навалом могут сыграть с финнами и датчанами. Нужно выпускать тройку здоровых нападающих, с Соболевым и Заболотным. И Дзюбу туда добавить. Пусть там ковыряется. И накидывать им мячи в штрафную. Может, что-то и получится.

- Это уже не игра получается, а просто закидывание мяча в штрафную.

- А что делать? По-другому мы играть в футбол не умеем. У нас не хватает ни мастерства, ни тактики, ни техники, ни игрового мышления. Так что надо приспосабливаться к условиям, которые есть. Наша команда сейчас очень слабая.

- Пессимистично смотрите на матч с финнами?

- Почему? Я думаю, мы с ними сыграем удачно. Должны забить пару мячей и выиграть. Финны тоже никакие. Я посмотрел, как они играют с Данией. Они тоже ни черта не соображают. Да у них никогда и не было хорошей сборной.

- Но у датчан они выиграли.

- Так бывает. Удачно получилось. Один удар в угол и гол. Больше они близко к воротам не подходили. У датчан тоже средненькая команда. Но они сделают выводы, побегут. Нашим с нашим тяжело придется. Но у финнов надо выигрывать.  

Елена Григорьевская  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Владимир Пономарёв
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Комментарии (9)
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1
Ars1987
13 Июня 2021, 14:20
Ну наши вчера реально на поле были как стало обдолбанных баранов. Креатива вобще ни от кого не увидел. Жирков по ходу и в 70 в сборной будет играть. Это как в том газмясе тренер безногого бразильца к себе позвал))) . Наверно выпусти пацанов любителей хоть мотивация будет. А эти тупо обглодки какие то а не команда.
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White_Shark
13 Июня 2021, 13:25
Такие эксперты... Засуньте своё балабольство куда подальше. Финны охренеть как соображают, ибо они в своей группе прошли Боснию и Грецию. А вчера ни разу не случайно выиграли. Мега-четко сыграли в одном единственном моменте и привет.
0
Bourgignon Alex
13 Июня 2021, 14:34

Согласен. Кто из наших защитников-инвалидов будет держать сверхскоростного Пукки?

0
Evgen 86
13 Июня 2021, 12:59
Вот из за таких "экспертов" Все так болезненно восприняли поражение от СБ. Бельгии. Именно эти эксперты рассказывали сразу после жеребьевки евро что мы сможем сыграть на равных с бельгийцами. Результат полностью закономерен и другой исход кроме поражения нашей команды стал бы сенсацией. К сожалению наши сборные на данный момент находятся на разных полюсах. вопросы лично у меня к тренерскому штабу - как так получилось что команда подошла к турниру разобранной как физически так и морально без какой либо мысли в игре? Как выиграли состав на матч и по каким параметрам!?
0
Bourgignon Alex
13 Июня 2021, 14:37

Каков тренер - такова и команда. И наоборот. У нас нет ни первого, ни второго. Финны как минимум отгрузят парочку этим ушлёпкам.

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1
ARTUR
13 Июня 2021, 12:58
Фины по мнению ветерана ничего не умеют)) посмотрим, я например видел что это быстрые, умные и тезничные игроки, если русские завозят я в атаке то их накажут
0
Dimauskas
13 Июня 2021, 12:32

Вчера на поле была одна красная машина - это Бельгия! Эрмитажные коты предсказывали 3-0 от Бельгии! Вот это эксперты а не Анзор кавазашвили и прочие диванные победуны типа Пономарева!

1
Шарипов Тахир
13 Июня 2021, 12:39

,Почему же, Пономарев пишет:
По-другому мы играть в футбол не умеем. У нас не хватает ни мастерства, ни тактики, ни техники, ни игрового мышления. Так что надо приспосабливаться к условиям, которые есть. Наша команда сейчас очень слабая.

0
Dimauskas
13 Июня 2021, 12:51

Потому что не фиг раньше времени делить шкуру неубитого медведя

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