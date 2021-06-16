​Черчесов сменил вратаря: стартовый состав сборной России на матч с Финляндией

Сборная России объявила стартовый состав на игру против Финляндии в рамках второго тура групповой стадии Евро.

Интересно, что Станислав Черчесов решил сменить вратаря. С первых минут на поле выйдет Матвей Сафонов, а Антон Шунин начнёт игру на скамейке для запасных. Также в запасе остался с защитник Андрей Семёнов.

Полностью состав сборной России выглядит так: Сафонов, Джикия, Баринов, Дивеев, Зобнин, Оздоев, Фернандес, Кузяев, Головин, Миранчук, Дзюба.

Напомним, что Юрий Жирков покинул расположение сборной России из-за полученной травмы.

Матч Россия – Финляндия стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.