​Черчесов сменил вратаря: стартовый состав сборной России на матч с Финляндией

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16 Июня 2021, 14:45,
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Сборная России объявила стартовый состав на игру против Финляндии в рамках второго тура групповой стадии Евро.
Интересно, что Станислав Черчесов решил сменить вратаря. С первых минут на поле выйдет Матвей Сафонов, а Антон Шунин начнёт игру на скамейке для запасных. Также в запасе остался с защитник Андрей Семёнов.
Полностью состав сборной России выглядит так: Сафонов, Джикия, Баринов, Дивеев, Зобнин, Оздоев, Фернандес, Кузяев, Головин, Миранчук, Дзюба.
Напомним, что Юрий Жирков покинул расположение сборной России из-за полученной травмы.
Матч Россия – Финляндия стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России