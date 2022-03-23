Верратти: «Уважаем Македонию, но мы хотим победу в ЧМ»

Полузащитник «ПСЖ» и итальянской сборной Марко Верратти с уважением относится к сопернику «скуадры адзурры» по полуфинальному матчу стыкового раунда квалификации к ЧМ-2022 - Северной Македонии. Балканская команда в прошлом году приняла участие в чемпионате Европы, и это был дебют для македонцев на таком уровне. В то же время итальянская сборная, не будем забывать, победила в прошлом ЧЕ.

- Надо быть уверенными в себе. Македония заслужила уважение и свое место тут. Она неплохо защищается, с ее футболистами надо быть внимательными при контратаках. Мы должны организовать себе пространство. Как и на чемпионате Европы, надо играть с энтузиазмом и силой воли. Все мы очень хотим на чемпионат мира, - заявил Верратти, слова которого цитирует ITASportPress.