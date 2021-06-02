​Где в России пройдёт Евро-2020: стадион Санкт-Петербурга

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» завершает цикл материалов с представлением стадионов чемпионата Европы. Закрывать эту своеобразную рубрику будет «Газпром Арена» или стадион «Санкт-Петербург».

Санкт-Петербург

После неудачных попыток завоевать право принять Евро-2008 и Евро-2012 Россия стремилась побороться за Евро-2020. Впрочем, заявка так и не была подана из-за полученного права провести на своей земле чемпионат мира 2018 года. Это был первый крупный футбольный турнир на территории современной России. Когда чемпионат Европы 2020 года было решено проводить в разных странах, желание стать одним из принимающих городов изъявила Москва. Позже ситуация изменилась, и за право принять матчи континентального футбольного форума от России стал бороться Санкт-Петербург. Заявка российского города выиграла, и на его улицах спустя три года снова можно будет ощутить атмосферу футбольного праздника.

Санкт-Петербург называют северной столицей России. Местные красоты и достопримечательности позволяют Санкт-Петербургу из года в год принимать миллионы туристов. В Питере действительно есть чем полюбоваться. Исторический центр города вместе со своими группами памятников недаром входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы охотно посещают Эрмитаж и другие культурные объекты. Особой изюминкой Санкт-Петербурга являются разводные мосты. Зрелище очень увлекает гостей северной столицы.

Футбольным символом Санкт-Петербурга является «Зенит». По количеству завоёванных трофеев в российское время «сине-бело-голубые» уступают только ЦСКА. Главные достижения «Зенита» - семь чемпионств и победа в Кубке УЕФА. Второй по престижности клубный турнир континента питерцы выиграли в 2008 году, обыграв в финале шотландский «Глазго Рейнджерс». Через пару месяцев «Зенит» пополнил клубный музей ещё и Суперкубком УЕФА, переиграв в битве за трофей «Манчестер Юнайтед».

Стадион «Санкт-Петербург»

Правила УЕФА не допускают присутствия спонсоров в названиях стадионов, поэтому «Газпром Арена» во время чемпионата Европы будет носить своё прежнее название – стадион «Санкт-Петербург».

Новый стадион в Санкт-Петербурге был построен после сноса старого. В своё время стадион имени Кирова был одним из самых вместительных в мире, однако с течением времени стало понятно, что северной столице нужна более современная футбольная арена. В 2006-2007 годах старый стадион снесли, и стартовало строительство. Болельщики принялись ожидать, не догадываясь, что ждать придётся долго.

Период строительства сопровождали проблемы и трудности. Сметные расчёты не один раз приходилось производить заново по мере понимания того, что проект становится всё более затратным. Изначально на строительство закладывалось 6,7 миллиарда рублей, а в конечном итоге было потрачено почти 44 миллиарда. Другие данные говорят и о более внушительных цифрах, переваливающих за 50 миллиардов рублей.

Строительство нового стадиона в Санкт-Петербурге тормозилось не только из-за финансовых вопросов, но и из-за нескольких смен генеральных подрядчиков. Как следствие, футбольная арена в северной столице распахнула свои двери только весной 2017 года. На строительство ушло целых 10 лет.

Если говорить о конструкции стадиона в Санкт-Петербурге, но его выделяют восемь пилонов, которые увеличивают высоту арены с 75 до 110 метров. Также можно отметить крышу, которая способна закрываться на случай плохих погодных условий.

Первый официальный матч на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся 22 апреля 2017 года. В нём «Зенит» обыграл «Урал» с результатом 2:0. После первых игр последовали жалобы на плохое состояние газона, в результате чего питерской команде пришлось временно вернуться на «Петровский», а на новом стадионе принялись решать проблему с покрытием. Летом пришлось устранять и другие проблемы, такие как, например, течь крыши.

В 2017 году стадион «Санкт-Петербург» принял четыре матча Кубка конфедераций, в частности финал между сборными Германии и Чили (1:0). Через год на арене прошло семь игр чемпионата мира. Главной из этих игр была дуэль за третье место, в которой сборная Бельгии переиграла Англию (2:0).

В 2021 году питерский стадион должен был принять финальный матч Лиги чемпионов, но пандемия коронавируса привела к сдвигу принимающих городов на один сезон. Поединок за трофей Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург» состоится в 2022 году.

На матчах Евро-2020 стадион в Санкт-Петербурге с разрешения властей может быть заполнен наполовину. На трибунах могут находиться примерно 34 тысячи болельщиков.

Визитная карточка

Стадион "Санкт-Петербург" Год открытия 2017 Размеры поля (м) 105*68 Домашний клуб Зенит Вместимость (чел) 68 000 Вместимость на Евро-2020 (чел) 34 000

Какие матчи здесь пройдут

Санкт-Петербург должен был принять четыре матча, но из-за высокого уровня пропускной способности в условиях пандемии северная столица России получила ещё три матча групповой стадии, которые не смог провести Дублин. В итоге на стадионе «Санкт-Петербург» пройдёт семь игр группового этапа и четвертьфинал.

Дата Стадия Матч 12 июня ГЭ Бельгия - РОССИЯ 14 июня ГЭ Польша - Словакия 16 июня ГЭ Финляндия - РОССИЯ 18 июня ГЭ Швеция - Словакия 21 июня ГЭ Финляндия - Бельгия 23 июня ГЭ Швеция - Польша 2 июля 1/4 П41 - П42

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