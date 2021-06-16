Тренер Финляндии: «Россия нас ничем не удивила»

Главный тренер сборной Финляндии Марку Канерва заявил, что сборная Россия провела типичный для себя матч.

Канерва раскрыл план Финляндии на игру с Россией. По словам главного тренера финнов, команда была готова к тому, что подопечные Станислава Черчесова будут активно атаковать с флангов. При этом, Канерва признался в разговоре с журналистами Sports.ru после матча с россиянами, что если бы их гол в начале поединка не отменили из-за офсайда, непонятно, что бы делала Россия.

Также Канерва отметил, что единственный мяч в игре, который забил Алексей Миранчук, получился красивым.

Теперь у России и Финляндии по три очка в группе F.