Тренер Финляндии: «Россия нас ничем не удивила»

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16 Июня 2021, 21:13,
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Главный тренер сборной Финляндии Марку Канерва заявил, что сборная Россия провела типичный для себя матч.
Канерва раскрыл план Финляндии на игру с Россией. По словам главного тренера финнов, команда была готова к тому, что подопечные Станислава Черчесова будут активно атаковать с флангов. При этом, Канерва признался в разговоре с журналистами Sports.ru после матча с россиянами, что если бы их гол в начале поединка не отменили из-за офсайда, непонятно, что бы делала Россия.
Также Канерва отметил, что единственный мяч в игре, который забил Алексей Миранчук, получился красивым.
Теперь у России и Финляндии по три очка в группе F.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Сборная Финляндии, Марку Канерва
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