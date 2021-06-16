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Тренер Финляндии: «Россия нас ничем не удивила»

16 Июня 2021, 21:13,

Главный тренер сборной Финляндии Марку Канерва заявил, что сборная Россия провела типичный для себя матч. 

Канерва раскрыл план Финляндии на игру с Россией. По словам главного тренера финнов, команда была готова к тому, что подопечные Станислава Черчесова будут активно атаковать с флангов. При этом, Канерва признался в разговоре с журналистами Sports.ru после матча с россиянами, что если бы их гол в начале поединка не отменили из-за офсайда, непонятно, что бы делала Россия. 

Также Канерва отметил, что единственный мяч в игре, который забил Алексей Миранчук, получился красивым. 

Теперь у России и Финляндии по три очка в группе F. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Сборная Финляндии, Марку Канерва
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
16 Июня 2021, 21:23

так и вы не удивили ...

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