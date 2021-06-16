​Сборная Финляндии быстро забила России, но гол отменили

Уже на четвёртой минуте матча между сборными Финляндии и России мяч побывал в сетке ворот Матвея Сафонова. К счастью для российских любителей футбола, ВАР усмотрел минимальный офсайд у Йоэля Похьянпало , и гол был отменён.

Следить за развитием событий в матче между сборными Финляндии и России можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Напомним, что в первом туре групповой стадии сборная России проиграла Бельгии (0:3), а сборная Финляндии обыграла Данию (1:0).