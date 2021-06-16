​Сборная Финляндии быстро забила России, но гол отменили

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16 Июня 2021, 16:13,
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Уже на четвёртой минуте матча между сборными Финляндии и России мяч побывал в сетке ворот Матвея Сафонова. К счастью для российских любителей футбола, ВАР усмотрел минимальный офсайд у Йоэля Похьянпало , и гол был отменён.
Следить за развитием событий в матче между сборными Финляндии и России можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.
Напомним, что в первом туре групповой стадии сборная России проиграла Бельгии (0:3), а сборная Финляндии обыграла Данию (1:0).Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Финляндии