В Финляндии пишут о «коронавирусном хаосе» в Санкт-Петербурге

В Финляндии снова пишут о проблемах в Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса. Издание Ilta-Sanomat в своём материале называет ситуацию в северной столице России «коронавирусным хаосом».

В материале отмечается, что в Санкт-Петербурге нет запрета на массовые скопления людей, несмотря на рост заражённых COVID-19. «Город живёт так, будто бы пандемии нет», - говорится в тексте.

В среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге пройдёт матч чемпионата Европы между национальными сборными России и Финляндии. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 16:00 по московскому времени.