В Финляндии пишут о «коронавирусном хаосе» в Санкт-Петербурге

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15 Июня 2021, 16:30,
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В Финляндии снова пишут о проблемах в Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса. Издание Ilta-Sanomat в своём материале называет ситуацию в северной столице России «коронавирусным хаосом».
В материале отмечается, что в Санкт-Петербурге нет запрета на массовые скопления людей, несмотря на рост заражённых COVID-19. «Город живёт так, будто бы пандемии нет», - говорится в тексте.
В среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге пройдёт матч чемпионата Европы между национальными сборными России и Финляндии. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 16:00 по московскому времени.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Финляндии