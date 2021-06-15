​Черчесов не пустит Бузову в раздевалку сборной России

Во время вторничной пресс-конференции Станислав Черчесов получил вопрос по поводу нашумевшего эфира с Ольгой Бузовой. Телезвезда постаралась мотивировать сборную России зажигательной речью. Впрочем, главный тренер сборной России не стал бы пускать Бузову в раздевалку для мотивации команды перед игрой Евро-2020 против финнов.

«Рад, что за нас болеют, но женщину в раздевалку не пустим. Вот рядом Джикия. Он должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек», - рассказал Черчесов представителям СМИ.

Станислав Черчесов также сказал, что не смотрел эфир с Ольгой Бузовой.