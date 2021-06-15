​Черчесов не пустит Бузову в раздевалку сборной России

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15 Июня 2021, 14:30,
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Во время вторничной пресс-конференции Станислав Черчесов получил вопрос по поводу нашумевшего эфира с Ольгой Бузовой. Телезвезда постаралась мотивировать сборную России зажигательной речью. Впрочем, главный тренер сборной России не стал бы пускать Бузову в раздевалку для мотивации команды перед игрой Евро-2020 против финнов.
«Рад, что за нас болеют, но женщину в раздевалку не пустим. Вот рядом Джикия. Он должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек», - рассказал Черчесов представителям СМИ.
Станислав Черчесов также сказал, что не смотрел эфир с Ольгой Бузовой.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Ольга Бузова
шта?
женщину не пустим, а мужчину пустим? нешто сподобился гэйропеских ценностей?
ыыхыхы.
ну а вообще, там в раздевалке на 90% такое сидит, шо пусти туды хучь Бузову, хучь Милонова с Геркусом, хуже не будет.
лучше тоже.
А если после победы?