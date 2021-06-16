Колосков: У меня смутные впечатления от игры нашей сборной, но результат хороший

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о победе сборной России над финнами (1:0) во втором матче группового раунда чемпионата Европы.

- Какие впечатления оставила игра с финнами?

- У меня смутное впечатление, если честно. Результат хороший. Он позволяет надеяться на выход из подгруппы, в случае удачного выступления в матче с Данией. Но сама игра не впечатлила. По-прежнему много ошибок в передачах, мало просматривается быстрой комбинационной игры. Но этого оказалось достаточно, чтобы победить финнов. А если мы хотим обыграть датчан, надо прибавлять во всех компонентах, особенно в агрессивности. Я не имею в виду, что надо начинать боевые действия, и бить соперника по ногам. А именно в игровых действиях. Также нам надо прибавлять в скорости принятия решений и точности передач. Нельзя отсиживаться в обороне. Нужно смелее играть в атаку.

- После матча с Бельгией наших ребят критиковали за то, что они не навязывали борьбу сопернику и даже не получили ни одной желтой карточки. Сегодня с этим проблем не было.

- Карточка карточке рознь. Когда получает «горчичник» наш футболист за то, что у штрафной площадки хватает за майку соперника, который убегает вперед, а до наших ворот еще 75 метров, это отсутствие разума. Другое дело, когда ребята получают игровую карточку за жесткую борьбу.

- Встреча начиналась для нас не очень оптимистично, когда на третьей минуте мы пропустили мяч, который, отменили из-за офсайда. Не было мысли, что повторится сценарий матча с Бельгией?

- Всякие мысли лезли в голову. Но, слава богу, мои мысли реализовались в забитый мяч нашей сборной.

- Один гол по такой игре мало для нашей команды, как думаете?

- У нас не было много моментов. Нельзя сказать, что было какое-то расточительство. Моменты были скорее около наших ворот. Правда, тоже не много – два-три эпизода. Но они заставляли напрячься.

- Получил травму Марио Фернандес. Как вам игра Караваева, который его заменил?

- Караваев ничего не испортил. По-моему, он играл даже более осмысленно, чем Фернандес. Если Марио не будет в матче с датчанами, ничего страшного не произойдет.

- Что скажете об игре Матвея Сафонова, который дебютировал в официальных матчах за сборную?

- Его не проверяли толком. Два раза в него попали. Вот и весь дебют. Серьезных проблем финны ему не доставили.

- А вообще вы были удивлены, что Сафонову доверили место в воротах в такой ответственной игре?

- Нет. Так же, как и в случае и Миранчуком. Я этого ожидал.

- Гол Миранчука можно назвать шедевральным?

- Да нет (смеется). Какой же это шедевр? Обычный гол техничного футболиста, которым является Миранчук. Это то, что должны делать Головин, Миранчук и все остальные наши ребята, получая мяч. Гол был мастерски забит, это понятно. Прием мяча, обводка и удар. То, что нужно. Поэтому Черчесов Миранчука и поставил.

- Кто из наших игроков вам сегодня понравился?

- Лучшим футболистом был признан Миранчук. Я бы поддержал это решение.

- Впереди матч с Данией. Какой будет игра, как вам кажется?

- Без понятия. Но я надеюсь, что мы сумеем взять очки в этой встрече.

Елена Григорьевская