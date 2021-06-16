Президент РФ Владимир Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией со счётом 1:0.

«Молодцы, поздравляю», - сказал Путин во время пресс-конференции. Глава государства общался со СМИ после встречи с президентом США Джо Байденом, которая проходила в Женеве.

Напомним, российская национальная команда обыграла финнов благодаря красивому удару Алексея Миранчука. Теперь у сборной России три зачётных балла в своём активе после двух сыгранных матчей Евро-2020.

В ближайший понедельник, 21 июня, сборную России ждёт поединок против Дании в Копенгагене.