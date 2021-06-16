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16 Июня 2021, 19:51,
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Президент РФ Владимир Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией со счётом 1:0.
«Молодцы, поздравляю», - сказал Путин во время пресс-конференции. Глава государства общался со СМИ после встречи с президентом США Джо Байденом, которая проходила в Женеве.
Напомним, российская национальная команда обыграла финнов благодаря красивому удару Алексея Миранчука. Теперь у сборной России три зачётных балла в своём активе после двух сыгранных матчей Евро-2020.
В ближайший понедельник, 21 июня, сборную России ждёт поединок против Дании в Копенгагене.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Владимир Путин
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