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​Путин отреагировал на победу сборной России

16 Июня 2021, 19:51,

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией со счётом 1:0.

«Молодцы, поздравляю», - сказал Путин во время пресс-конференции. Глава государства общался со СМИ после встречи с президентом США Джо Байденом, которая проходила в Женеве.

Напомним, российская национальная команда обыграла финнов благодаря красивому удару Алексея Миранчука. Теперь у сборной России три зачётных балла в своём активе после двух сыгранных матчей Евро-2020.

В ближайший понедельник, 21 июня, сборную России ждёт поединок против Дании в Копенгагене.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Владимир Путин
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Комментарии (1)
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0
crocodile
16 Июня 2021, 20:02

и ножками посучил)

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