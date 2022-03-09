Обсуждается идея увеличения количества участников чемпионата Европы до 32

Мы уже сообщали о том, что Великобритания и Ирландия, по сути, уже выиграли право проведения чемпионата Европы в 2028 году, так как у них нет конкурентов. Турция свою заявку отозвала, заявка же России в силу известных причин рассматриваться не будет. Между тем появилась идея увеличить количество участников чемпионата до тридцати двух команд, об этом сообщает Daily Mail.

И это может быть сделано уже с 2028 года, хотя против этого уже выступает Ассоциация профессиональных футболистов Англии, указывая на то, что снизится престиж турнира.

В 1996 году количество участников финальной части чемпионата Европы было увеличено с восьми до шестнадцати, а в 2016 - с шестнадцати до двадцати четырех.