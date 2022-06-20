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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе объяснил, почему думал об уходе из сборной Франции

20 Июня 2022 • 08:13 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил главе федерации футбола страны Ноэлю ле Гре, ранее заявившему, что форвард хотел покинуть национальную команду из-за неудачного выступления на чемпионате Европы – 2020.

«Я уже высказывался по этому поводу и объяснял, что дело было в расизме, а не в незабитом пенальти. Но вы посчитали, что расизма не было», - написал Килиан в социальных сетях.

Сборная Франции неудачно выступила на континентальном турнире в 2020 году, вылетев на стадии 1/8 финала. Подопечные Дидье Дешама проиграли команде Швейцарии в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе
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