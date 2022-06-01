Беллингхем раскритиковал английских болельщиков

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингхем высказался о расизме в отношении игроков национальной команды, не реализовавших пенальти в финале чемпионата Европы-2020 против Италии (1:1, по пенальти 2:3).

«Когда сборная вышла в финал, мы ощутили, что страна объединилась. Но когда Сака, Санчо и Рэшфорд не реализовали пенальти, они уже не были англичанами, они были просто чёрными. Любой может не забить пенальти, они тоже люди», — приводит слова Беллингхема Mirror.

Напомним, Англия ни разу в своей истории не выигрывала чемпионат Европы. Выход в финал — наивысшее достижении команды «трёх львов».