Бузова рассказала о том, как помогла сборной России на Евро-2020

Певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, как помогла сборной России на чемпионате Европы 2020 года.

«Я так настроила сборную России по футболу, которая потом выиграла», – призналась Бузова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Ольга обратилась с мотивационной речью к игрокам сборной России после поражения от Бельгии (0:3) на групповой стадии. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова выиграли со счётом 1:0 у Финляндии. Тем не менее, это не помогло нашей национальной команде выйти из группы.