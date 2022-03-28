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Чемпионат Европы по футболу 2020

Бузова рассказала о том, как помогла сборной России на Евро-2020

28 Марта 2022 • 22:36 Комментировать

Певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, как помогла сборной России на чемпионате Европы 2020 года.

«Я так настроила сборную России по футболу, которая потом выиграла», – призналась Бузова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Ольга обратилась с мотивационной речью к игрокам сборной России после поражения от Бельгии (0:3) на групповой стадии. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова выиграли со счётом 1:0 у Финляндии. Тем не менее, это не помогло нашей национальной команде выйти из группы.

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Сборная России Ольга Бузова
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