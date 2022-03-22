Сборные Италии и Аргентины сыграют между собой на «Уэмбли» 1 июня

УЕФа объявил о матче между сборными Италии и Аргентины - победителями чемпионата Европы, и, соответственно, Кубка Америки. Эта игра, которая будет иметь статус официальной кубковой встречи под названием «Суперфинал», состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли». Билеты на игру уже поступили в продаже, информирует официальная сводка УЕФА. Игра начнется в 19:45 по местному времени.

В последний раз Италия и Аргентина встречались в официальном матче в полуфинале чемпионата мира 1990 года, тогда Аргентина выиграла в серии пенальти. Но с тех пор были сыграны еще три товарищеских матча, в последнем из них в марте 2018 года Аргентина победила со счетом 2:0.