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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборные Италии и Аргентины сыграют между собой на «Уэмбли» 1 июня

22 Марта 2022 • 19:51 Комментировать

УЕФа объявил о матче между сборными Италии и Аргентины - победителями чемпионата Европы, и, соответственно, Кубка Америки. Эта игра, которая будет иметь статус официальной кубковой встречи под названием «Суперфинал», состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли». Билеты на игру уже поступили в продаже, информирует официальная сводка УЕФА. Игра начнется в 19:45 по местному времени.

В последний раз Италия и Аргентина встречались в официальном матче в полуфинале чемпионата мира 1990 года, тогда Аргентина выиграла в серии пенальти. Но с тех пор были сыграны еще три товарищеских матча, в последнем из них в марте 2018 года Аргентина победила со счетом 2:0.

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