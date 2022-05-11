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Чемпионат Европы по футболу 2020

Чеферин: Расизм существует, и это наша проблема

11 Мая 2022 • 16:46 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о расизме в футболе.

«Расизм существует в футболе и в обществе, и это наша проблема. Мы не должны бояться наказывать кучу идиотов, которые портят наш спорт», – цитирует слова Чеферина Marca.

Президент УЕФА сказал, что мы не имеем права допустить подобных сцен, которые были на «Уэмбли» в финале прошлого чемпионата Европы.

Перед выступлением Чеферина президент ФИФА Джанни Инфантино сказал: «УЕФА продемонстрировал единство, и это лучший путь вперед».

Напомним, во время финала чемпионата Европы - 2020, английские фанаты выкрикивали расистские оскорбления, помимо этого были многочисленные стычки с полицией.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА УЕФА Джанни Инфантино Александер Чеферин
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