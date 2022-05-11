Чеферин: Расизм существует, и это наша проблема

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о расизме в футболе.

«Расизм существует в футболе и в обществе, и это наша проблема. Мы не должны бояться наказывать кучу идиотов, которые портят наш спорт», – цитирует слова Чеферина Marca.

Президент УЕФА сказал, что мы не имеем права допустить подобных сцен, которые были на «Уэмбли» в финале прошлого чемпионата Европы.

Перед выступлением Чеферина президент ФИФА Джанни Инфантино сказал: «УЕФА продемонстрировал единство, и это лучший путь вперед».

Напомним, во время финала чемпионата Европы - 2020, английские фанаты выкрикивали расистские оскорбления, помимо этого были многочисленные стычки с полицией.