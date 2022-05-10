Стало известно, где пройдёт финал Евро-2024

УЕФА составил расписание поединков финального этапа чемпионата Европы-2024. Об этом рапортует пресс-служба организации.

Сообщается, что континентальный турнир состоится в десяти немецких городах. Игры пройдут с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матч-открытие примет мюнхенская «Альянц Арена». Финальный поединок чемпионата Европы состоится на берлинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что предыдущее Евро состоялось в Англии. Триумфатором турнира стала сборная Италии, победившая в финале англичан в серии пенальти (1:1, 3:2 по пен.).